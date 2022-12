Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy obiekt serwisowy Scania w Łazisku koło Tomaszowa Maz. [ZDJĘCIA]

Nowy obiekt serwisowy należący do Scan-Partner Sp. z o.o., autoryzowanego dilera Scania, zastąpi dotychczasową placówkę firmy w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończenie inwestycji jest planowane na czwarty kwartał 2023 r.

- Zdecydowaliśmy się na tę inwestycję, aby jeszcze efektywniej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Nowy obiekt będzie bardziej dostępny, dzięki lepszej lokalizacji. Budynek zostanie wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne – klienci przyzwyczajeni do profesjonalnego doradztwa i obsługi nie zawiodą się. Co więcej, będzie to bezpieczne i zrównoważone miejsce pracy dla naszych pracowników – komentuje Andrzej Granosik, współwłaściciel i prezes Zarządu Scan-Partner Sp. z o.o.