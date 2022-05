Władze Tomaszowa podsumowały dwa lata walki z pandemią COVID-19. Będą Dni Tomaszowa i nowy rozkład MZK

Prezydent Marcin Witko, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 16 maja, w Urzędzie Miasta, omówił wszystkie działania Urzędu Miasta, które były podejmowane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Zakup maseczek ochronnych, zakup trzech respiratorów oraz aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów i przekazanie ich do TCZ, zorganizowanie Punktu Szczepień Masowych w Arenie Lodowej, zorganizowanie kompleksowej pomocy dla seniorów, dostosowanie placówek oświatowych do obowiązujących wymogów sanitarnych i nauczania zdalnego, ulgi w spłacie podatków i opłacie targowiskowej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, zwolnienie przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 i zorganizowanie miejsca kwarantanny zewnętrznej dla osób powracających z zagranicy to tylko niektóre działania zrealizowane w okresie pandemii przez Miasto.

Prezydentowi na konferencji towarzyszyła Wanda Rybak – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów oraz Krzysztof Kuchta – Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, Z-ca Koordynatora Zespołu Wczesnej Reakcji Medycznej i Pierwszego Kontaktu z Pacjentami TCZ, którym prezydent podziękował za ich zaangażowanie we wprowadzaniu i koordynowaniu poszczególnych działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Przekazał również na ich ręce serdeczne podziękowania dla wszystkich ratowników, lekarzy, pielęgniarek, całego personelu medycznego i administracyjnego TCZ, dla organizacji pozarządowych, wolontariatu, harcerzy, strzelców, tomaszowskich mediów i wielu innych osób, organizacji i podmiotów zaangażowanych w organizowanie pomocy.