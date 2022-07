Wielki sukces wokalistów PCAS-u na ogólnopolskim festiwalu piosenki [ZDJĘCIA] Dag, mat. PCAS

Aż trzy najważniejsze nagrody XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki pn. „Wschodami Gwiazd” 2022 trafiły do rąk wokalistów Powiatowego Centrum Animacji Społecznej! Pierwsze nagrody zdobyli Zuzanna Dróżdż, Julia Stępień, a GRAND PRIX festiwalu zdobył Konrad Ignasiak! To wielki sukces grupy, ponieważ do II etapu konkursu, czyli do przesłuchań przed jury, zaproszono tylko 28 wokalistów z całego kraju, natomiast do finału zakwalifikowano tylko 10 osób, w tym 3 z tomaszowskiego PCAS-u.