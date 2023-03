Wielkanoc 2023: Droga do Jerozolimy w Inowłodzu. Wyjątkowe widowisko plenerowe. Jak i kiedy dostać BILETY?

Wielkanoc 2023: Droga do Jerozolimy w Inowłodzu. Wyjątkowe widowisko plenerowe. Gdzie i kiedy?

Droga do Jerozolimy to godzinne, plenerowe, interaktywne widowisko wielkanocne przedstawiające najważniejsze wydarzenia poprzedzające śmierć Jezusa Chrystusa. Rozgrywa się w pięknej scenerii ruin Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Wjazd i brama prowadząca na dziedziniec zamku, monumentalne mury i podziemia stają się na czas tej niezwykłej inscenizacji nowotestamentową Jerozolimą, której mieszkańcy entuzjastycznie witają swego wybawcę i króla.

Kiedy Jezus żył i chodził po ziemi zgodnie ze zwyczajem wielokrotnie w święto Paschy odbywał podróż do tego świętego miasta. Tam dokonywały się wielkie rzeczy decydujące o losie całej ludzkości. Widzowie wyruszając w drogę do Jerozolimy wraz z postaciami znanej z kart Pisma Świętego historii, zobaczą czym wtedy żyło to miasto, będą świadkami cudów, które Jezus czynił, pójdą z nim do wieczernika i ogrodu Getsemane, na sąd do Piłata, pod krzyż na Golgotę… Poczują atmosferę wydarzeń i ostatnich chwil życia Tego przez, którego śmierć i zmartwychwstanie dokonało się zbawienie świata.