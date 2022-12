Wernisaż "Akwarele" w MCK Tkacz w Tomaszowie Maz. [ZDJĘCIA]

"Akwarele" oficjalnie w Miejskim Centrum Kultury Tkacz zaprezentowały Elżbieta Stolarek, Iga Kopeć i Urszula Wójcikowska, czyli panie, które uczestniczą w zajęciach pracowni rysunku i malarstwa prowadzonej przez artystę Miejskiego Centrum Kultury - Mirosława Bernackiego.

Trzy kobiety, jedna technika, a każda z prac wyjątkowa... Można było to dostrzec podczas piątkowego wernisażu, a przy okazji też poznać artystki oraz to, co w akwareli lubią najbardziej.

Wydarzenie uprzyjemnił utwór wyśpiewany przez Magdalenę Gosa z grupy "Wokalni" Miejskiego Centrum Kultury.