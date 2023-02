Wehikuł czasu dla seniorów. W MCK w Tomaszowie Maz. ruszyły spotkania dla seniorów

Warsztatami z autoprezentacji 30 stycznia br. w Miejskim Centrum Kultury Tkacz rozpoczęły się tematyczne spotkania przeznaczone dla seniorów. Ich celem jest uaktywnienie tej grupy wiekowej, zachęcenie do udziału w różnych wydarzeniach i działaniach oraz pokazanie, że życie nie kończy się po sześćdziesiątce, a określenie „senior” może brzmieć dumnie. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w ramach cyklu „Wehikuł czasu – aktywny senior” organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury.

Podczas pierwszego z nich odbyły się warsztaty z autoprezentacji, które poprowadziła Ewa Radziewicz, ekspertka do spraw samorozwoju i kreowania wizerunku, pielęgniarka i mentorka. Opowiedziała uczestnikom o sile autoprezentacji, sposobach na poprawienie sobie samopoczucia, budowaniu marki osobistej, akceptacji, czerpaniu radości z drobnych rzeczy. Seniorzy poznali też kilka sposobów na przedstawianie siebie w korzystnym świetle, otrzymali rady, jakich błędów w kontaktach z innymi nie popełniać, by nie tracić w ich oczach, a także na co zwracać uwagę na co dzień, by uatrakcyjnić swój wizerunek. Na koniec każdy wybrał dla siebie słowa, które najbardziej go motywują. Wśród nich były m.in.: miłość, przyjaźń, szczerość, piękno, radość, akceptacja, wolność czy pasja.

Na kolejne spotkanie ph. "Taniec i siła" Miejskie Centrum Kultury zaprasza 13 lutego. Udział jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Można to zrobić osobiście w sekretariacie MCK przy pl. Kościuszki 18 lub telefonicznie pod numerem 44 712-23-69.