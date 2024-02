Walentynki w Tomaszowie 2024: ONA i ON. Poznajcie zakochane pary z Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego. ZDJĘCIA, Plebiscyt

- Kochać, to nie znaczy zawsze to samo - słowa znanej piosenki przypomina Anna Geisler, koordynatorka akcji i dodaje: - Choć wiele jest definicji miłości, wszystkie łączy to samo - poczucie szczęścia z przeżywania razem każdego dnia. Miłość jest piękna w każdym wieku i to chcemy pokazać w naszej akcji. Czekamy na zdjęcia zarówno tych, którzy niedawno się poznali, jak i tych, którzy przeżyli wspólnie wiele lat.