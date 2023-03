W Tomaszowie Mazowieckim będzie hospicjum stacjonarne dla 40 chorych. Zobaczcie wizualizacje

Lada dzień Urząd Miasta w Tomaszowie ogłosi przetarg na budowę nowoczesnego hospicjum, które jest bardzo wyczekiwane przez mieszkańców i organizacje działające na rzecz chorych. O budowie hospicjum w Tomaszowie mówi się od lat, zabiegała o to zwłaszcza Fundacja Dwa Serca ks. Grzegorza Chirka , która przez długie lata prowadziła zbiórkę pieniędzy na ten cel. Niestety, pomimo hojności tomaszowian, inwestycja okazała się poza zasięgiem fundacji. Wyzwanie podjęły władze Tomaszowa Mazowieckiego, które postarały się o 15 mln zł na ten cel z Polskiego Ładu . Decyzja o przyznaniu pieniędzy zapadła wiosną ubiegłego roku, a przez ostatnie miesiące trwały przygotowania do inwestycji.

W Tomaszowie, co pokazują liczby, z roku na rok przybywa nieuleczalnie chorych na nowotwory. W ostatnim stadium choroby, które często wymaga całodobowej opieki i podawania leków, wiele rodzin nie może sobie z tym poradzić. Ponadto, niektórzy pacjenci nie mają krewnych, którzy mogliby się nimi zaopiekować. W Tomaszowie działa, co prawda, hospicjum, ale jest to hospicjum domowe, które zwykle pomaga w domu u pacjenta. Hospicjum stacjonarne, co pokazują wieloletnie obserwacje wolontariuszy Fundacji Dwa Serca, jest w naszym mieście bardzo potrzebne.

Placówka, która ma powstać w Tomaszowie, przygotowana będzie dla 40 pacjentów, którzy zapewnioną będą mieć całodobową pomoc.

Zobaczcie, jak ma wyglądać nowoczesne tomaszowskie hospicjum