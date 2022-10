Uwaga na nowe przejście dla pieszych na ul. św. Antoniego w Tomaszowie Maz. Już była tam kolizja

Nowe przejście dla pieszych zostało wyznaczone na ul. św. Antoniego przy skrzyżowaniu z ulicą Kawki w Tomaszowie Mazowieckim. Teraz znacznie bezpieczniej można przejść z pobliskiego parkingu do budynków, w których mieści się m.in. szkoła językowa czy gabinety dentystyczne. Przejście jest oznakowane poziomo i pionowo, niestety nie zostało dodatkowo oświetlone, co powoduje, że po zmierzchu widoczność jest tutaj słaba. Kierowcy muszą się do nowego przejścia przyzwyczaić, tym bardziej, że kary za nieprzepuszczenie pieszego na pasach są teraz bardzo wysokie.

Kilka dni temu przy tymże przejściu dla pieszych po zmierzchu doszło do kolizji. Z początkowego zgłoszenia wynikało, że miało tam dojść do potrącenia pieszego na pasach. Na miejscu policjanci ustalili, że do kontaktu z pieszym nie doszło, a jedynie do kolizji dwóch samochodów: hondy i mazdy. Jeden z kierowców nie zachował czujności i najechał na tył poprzedzającego go samochodu, który przyhamował przed przejściem. Sprawca kolizji został ukarany punktami oraz mandatem w kwocie 1100 zł.