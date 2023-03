Urząd Miasta w Tomaszowie szykuje się do budowy hospicjum. Lada dzień będzie przetarg. Zobaczcie wizualizacje!

Lada dzień Urząd Miasta w Tomaszowie ogłosi przetarg na budowę nowoczesnego hospicjum, które od lat jest bardzo wyczekiwane przez mieszkańców i organizacje prozdrowotne. Przypomnijmy, że o budowie hospicjum w mieście mówi się od lat, zabiegała o to zwłaszcza Fundacja Dwa Serca ks. Grzegorza Chirka, która przez długie lata prowadziła zbiórkę pieniędzy na ten cel. Niestety pomimo hojności tomaszowian dla fundacji inwestycja okazała się poza zasięgiem. Wyzwanie podjęły władze Tomaszowa, które postarały się o 15 mln zł na ten cel z Polskiego Ładu. Decyzja o przyznaniu pieniędzy zapadła wiosną ubiegłego roku, a przez ostatnie miesiące trwały przygotowania do inwestycji.

Lada dzień miasto ogłosi przetarg na tą inwestycję. Obiekt ma powstać na działce o wielkości ok. 1,5 ha położonej przy ul. Kępa, na brzegu Pilicy.

W Tomaszowie, co pokazują liczby, z roku na rok przybywa chorych na nowotwory. W ostatnim stadium choroby, które często wymaga całodobowej opieki i podawania leków wiele rodzin nie może sobie poradzić z chorymi. Niektórzy chorzy nawet takich rodzin nie mają. W Tomaszowie działa co prawda hospicjum, ale jest to hospicjum domowe, które zwykle pomaga w domu u pacjenta. Hospicjum stacjonarne, co pokazują wieloletnie obserwacje wolontariuszy Fundacji Dwa Serca, jest w naszym mieście bardzo potrzebne.