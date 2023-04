Tygodniowy przegląd prasy 30.04.2023: Tomaszów Mazowiecki, 23.04-29.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Mazowieckiego

Majówka 2023. Długi majowy weekend sprzyja podróżowaniu. Nie trzeba jednak wyjeżdżać na długo, by przeżyć wspaniałą przygodę. Nie wszystkim udało się wziąć urlop, by weekend był naprawdę długi. Jeden świąteczny dzień także wystarczy na wyprawę poza Łódź, gdzie czekają wspaniałe turystyczne atrakcje.

Fly Fest 2023, to już XI edycja niesamowitych pokazów lotniczych. Odbędzie się w pierwszy weekend lipca na piotrkowskim lotnisku. Znamy plan tegorocznych atrakcji. Fly Fest, to jedyne pokazy lotnicze w Polsce, na które wstęp jest bezpłatny. W naszej fotogalerii prezentujemy zdjęcia z poprzednich edycji. Zobaczcie

To dla nas tragedia. Opiekunowie zwierząt z Zoo Borysew koło Poddębic nie kryją ogromnego smutku po pożarze, który w piątkową noc budynki papugarni i małpiarni na tzw. Świecie Wodnym. W płomieniach zginęło 7 małp i 40 papug.

We wtorek, 25 kwietnia w hotelu Ambasador odbyła się gala finałowa wielkiego plebiscytu Osobowość Roku 2022. Nagrodziliśmy laureatów z powiatu tomaszowskiego i całego województwa łódzkiego. Oto zwycięzcy w naszym powiecie.

Pies skatowany w Smardzewicach prawdopodobnie łopatą lub szpadlem trafił w czwartek (24 kwietnia 2023) z Przychodni Weterynaryjnej Optivet w Piotrkowie Trybunalskim na specjalistyczne badania diagnostyczne do kliniki w Milanówku. Opieką nad nim zajęła się Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych Amicus Canis. Zobaczcie aktualne zdjęcia i materiał VIDEO.

Już na najbliższą sobotę, 29 kwietnia, planowane jest otwarcie sezonu letniego na Górze Kamieńsk (gmina Kamieńsk, powiat radomszczański).

Majówka 2023 w Tomaszowie: Wielkimi krokami zbliża się długi weekend majowy, a 2 maja (we wtorek) odbędzie się Majowy Piknik Ludowy. Na to wydarzenie do Skansenu Rzeki Pilicy zaprasza w godz. 14-20 Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

Otwarcie galerii Bawełnianka w Bełchatowie stało się faktem. Po kilkunastu latach oczekiwań mieszkańcy mogli w końcu przekroczyć próg galerii handlowej, która stanęła na gruzach dawnych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bełchatowie. Zobaczcie, jak było w chwili otwarcia i kto odwiedził galerię Bawełnianka.