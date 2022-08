Turystyczna niedziela w Łódzkiem. Koleją z Tomaszowa Mazowieckiego do Zduńskiej Woli Dag

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i okolic na wycieczkę do Zduńskiej Woli Wycieczka jest bezpłatna, bilety będą do pobrania do godz. 12 w piątek, 26 sierpnia.