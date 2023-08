Trzaskowski, Nitras i Tomczyk w Tomaszowie Mazowieckim 2.08.2023 ZDJĘCIA

- Każdy ma prawo głosować tak jak chce pod warunkiem, że wybory będą sprawiedliwe, tajne i powszechne. My nikomu nie odbieramy prawa do tego, żeby miał inną opinię, żeby ją głośno manifestował. Natomiast zależy nam na tym, żeby sam proces wyborczy był sprawiedliwy. W województwie łódzkim, ale i w całej Polsce jest szansa na to, żeby w każdej komisji wyborczej był ktoś, kto będzie patrzył na ręce tym, którzy liczą głosy - mówił Rafał Trzaskowski na spotkaniu przed Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.