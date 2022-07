Trwają wyprzedaże w Galerii Tomaszów. Ceny niższe nawet o 70 proc. [ZDJĘCIA]

Opowiadają one o wspólnej pracy w salonie Lee Wrangler w Galerii Tomaszów, gdzie właśnie ruszyły letnie wyprzedaże. Jako specjalistki w swoim zawodzie doradzają klientom i pomagają wybrać najlepiej dopasowane do potrzeb i trendów dżinsy, kultowy element stroju, który należy do prawdziwych evergreenów każdej garderoby. Energetyczne trio na co dzień dba o dobre samopoczucie wszystkich, którzy odwiedzają centrum.

Twarzami letniej kampanii Galerii Tomaszów nawiązującej do trwających właśnie wyprzedaży są tomaszowianki: Kasia, Iwona i Karolina, trzy przyjaciółki, które na co dzień pracują w salonie Lee Wrangler.

Lato to czas wyprzedaży kolekcji, co może być świetną okazją do planowania zawartości szafy na różne pory roku. Aby upolować prawdziwe perełki, które będą służyć latami, warto pamiętać o kilku pomocnych zasadach. Przygotowania do wyprzedaży warto zacząć od przejrzenia szafy i podzielenia rzeczy na te do pozostawienia i te, których nie będziemy już nosić, a następnie zrobić listę zakupów.