Trwa rozbiórka słynnej zjeżdżalni w Borkach nad Zalewem Sulejowskim [ZDJĘCIA]

Kiedyś to miejsce tętniło życiem, dziś popadło w ruinę. Zjeżdżalnia w Borkach nad Zalewem Sulejowskim była jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc nad zalewem. Była, bo właśnie zabytkowa zjeżdżalnia doczekała się rozbiórki.

Jeszcze zaledwie kilka lat temu, na tle zniszczonej i od lat nieużywanej zjeżdżalni, śpiewał Artur Andrus. To właśnie w Borkach powstawało nagranie do jego znanej piosenki "Królowa nadbałtyckich raf" i trzeba przyznać, że w teledysku zjeżdżalnia prezentowała się dość klimatycznie. Do dziś także zjeżdżalnia kojarzy się z najlepszymi wspomnieniami z wakacji nad zalewem. Gdzieś tliła się nadzieja, że zostanie zmodernizowana. Niestety, w czwartek, 14 lipca, trwały jeszcze prace rozbiórkowe.