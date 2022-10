Trwa remont placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy ul. św. Antoniego ZDJĘCIA

Trwa remont Placówki Wsparcia Dziennego w Tomaszowie Mazowieckim

Końca dobiega remont Placówki Dziennego Wsparcia przy ul. św. Antoniego. Odbywać się tutaj będą zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające kompetencje dzieci i młodzieży (m.in. informatyczne, porozumiewania się w językach obcych, umiejętności uczenia się, z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej, społecznych i obywatelskich). Na miejscu będzie również świadczone wsparcie psychologiczne.

Obecnie w pomieszczeniach trwają jeszcze prace remontowe, m.in. malowanie ścian i sufitów, montaż paneli podłogowych i płytek, montaż drzwi, montaż wyposażenia łazienkowego i kuchennego.

W budynku powstanie sala informatyczno-językowa, duża sala zajęciowa, czytelnia - pomieszczenie do spędzania czasu wolnego, przestrzeń do nauki i zabawy, pokój psychologa, pomieszczenie socjalne oraz trzy łazienki. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówka będzie przeznaczona dla dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu integracji społecznej oraz zapobiegania patologiom. Każdej osobie korzystającej z placówki zostaną zapewnione materiały na zajęcia i poczęstunek.