Trwa budowa ścieżki rowerowej z Tomaszowa przez Białą Górę do Smardzewic [ZDJĘCIA]

Rowerem z Tomaszowa nad Zalew Sulejowski

Przypomnijmy, że ścieżka rowerowa powstaje w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Smardzewice", który realizuje gmina Tomaszów. Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2,7 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Tomaszów Mazowiecki.

W ramach projektu realizowane są dwa działania:

budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice – realizacja w 2023 r. Wartość robót budowlanych wynosi 807.816,80 zł

przebudowa drogi gminnej nr 107101E – ul. Południowa w Smardzewicach na odcinku od ul. Klonowej do ul. Głównej – realizacja w 2024 r. Wartość robót budowlanych wynosi 1.056.866,20 zł.

Obecnie trwają prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Tomaszów Mazowiecki do skrzyżowania z ul. Prof. Jakuba Tomanka w Smardzewicach. W ramach inwestycji zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o długości 2,176 km. Szerokość ścieżki wyniesie 2,5m. Do tej pory udało się zrealizować około połowę prac budowlanych. Planuje się, że budowa ścieżki zostanie ukończona do wakacji.