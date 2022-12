Trasy spacerowe do 67 km od Tomaszowa Mazowieckiego. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 3 - 4 grudnia

Spacerem w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 67 km od Tomaszowa Mazowieckiego, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

🌳 Trasa spacerowa: Radom

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,51 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podejść: 870 m

Suma zejść: 880 m

Trasę spacerową mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego poleca Wielogorski

Spacerem przez Radom

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 27,72 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podejść: 239 m

Suma zejść: 230 m