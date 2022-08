Trasy rowerowe do 35 km od Tomaszowa Mazowieckiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 27 - 28 sierpnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Tomaszowa Mazowieckiego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,05 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 1 567 m

Suma zjazdów: 1 586 m

Trasę dla rowerzystów z Tomaszowa Mazowieckiego poleca Michal.zagdanski

Leśna wycieczka nad Radomkę, leśny staw oraz, dla wytrwałych, przejazd do Mechlina.

Jeśli chodzi o Mechlin, to ścieżka od stawu do Mechlina bywa mocno podmokła.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,96 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 1 160 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 392 m