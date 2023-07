Trasy nordic walking do 67 km od Tomaszowa Mazowieckiego. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 29 - 30 lipca

Chyba nikt tego nie żałował, ponieważ aura przypominała bardziej wczesną wiosnę niż zimę, a szlak przez koneckie lasy i wioski był bardzo malowniczy. Konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego oraz Klub Turystyki Aktywnej “Pasat”, organizatorzy imprezy, znakomicie przygotowali trasę. Znaki czerwonego szlaku turystycznego były odnowione, a pozostała część drogi przejrzyście oznakowana. Piechurzy wyruszyli z Sielpi w kierunku zachodnim przez Sokołówkę, Sokołów, Dziebałtów do Brodów, gdzie w centrum wioski, w pobliżu ogródka jordanowskiego zapłonęło ognisko, w którym tradycyjnie uczestnicy PTTK-owskich imprez mogli upiec kiełbaski. Można było odpocząć pod wiatą, przy drewnianych stołach po pierwszej 17-kilometrowym odcinku rajdu. Potem, między innymi przez karolinowski las, wędrowcy dotarli do Końskich.

Jednodniowy wypad do Kazimierza. Tutaj obowiązkowo Góra Trzech Krzyży, ruiny zamku oraz Korzeniowy Dół. Bardzo polecamy klimatyczną knajpkę u wejścia do Korzeniowego Dołu. Rewelacyjne lemoniady i świetny wystrój. Natomiast szerokim łukiem omijać drugą odwiedzoną przez naz knajpkę koło rynku, zaznaczoną w POI - kiepskie jedzenie i niedoinformowana obsługa. Generalnie wypad bardzo fajny i polecam, jak ktoś jest w okolicy. Nawiguj

Nordic walking - co to?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: