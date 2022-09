Tragiczny wypadek w Luboszewach. Samochód potracił rowerzystki, jedna z nich nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 1 września w Luboszewach koło Tomaszowa Mazowieckiego.

Około godz. 20 na leśnym odcinku drogi między dwoma częściami miejscowości Luboszewy samochód osobowy marki audi potrącił dwie około 70-letnie rowerzystki. Niestety jedna z nich zginęła na miejscu, druga z obrażeniami trafiła do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia.

Na miejscu tragedii cały czas trwają prace policji, droga jest całkowicie zablokowana, oprócz policji na miejscu pracują również strażacy z Tomaszowa oraz OSP Lubochnia. Zorganizowano objazd przez Mariankę i innymi lokalnymi drogami.

To niestety kolejny śmiertelny wypadek na terenie województwa łódzkiego w pierwszy dzień września. Około godz. 13:30 w m. Potrzasków w powiecie łęczyckim doszło do zderzenia dwóch samochodów: skody superb, którą kierował 23- latek z peugeotem 308, którym kierowała 25-latka. Kobieta została hospitalizowana, niestety jej 32-letni pasażer poniósł śmierć na miejscu. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący skodą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Do kolejnego wypadku doszło około 16.30 w powiecie rawskim. Zginął 26-letni motocyklista. Mężczyzna na łuku drogi pomiędzy miejscowościami Ossowice i Komorów stracił panowanie nad pojazdem.