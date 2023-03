Tor gokartowy w Tomaszowie? Arena Lodowa jest na niego gotowa. Znamy założenia i koszty

- Co powiecie na zacięty wyścig pod dachem Areny Lodowej⁉️ - pytają mieszkańców na swoim facebookowym profilu przedstawiciele Areny Lodowej. - Liczymy na to, że wkrótce pościgamy się wspólnie. Już dziś zdradzić Wam możemy, że będzie to świetna oferta dla Tomaszowian, więc jeśli nie posiadacie Karty Tomaszowianina, to koniecznie ją wyróbcie. Przyda się, bo będą na Was czekać bardzo korzystne oferty.