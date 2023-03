Tomaszowskie Teatralia 2023. Za nami gala finałowa przeglądu teatrów amatorskich. Oto laureaci! - ZDJĘCIA

Spektakle przygotowane przez teatry amatorskie, ale także w wykonaniu zawodowych aktorów, można było oglądać podczas kilkudniowych XVI Tomaszowskich Teatraliów, czyli artystycznych zdarzeń scenicznych. Były też warsztaty dla uczestników przeglądu i instruktorów teatralnych. Organizatorem wydarzenia było Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

- Co to były za emocje. Jeszcze teraz przeżywamy werdykt jury, które zachwycone było naszymi lokalnymi teatrami amatorskimi, aktorami i instruktorami - cieszą się organizatorzy Tomaszowskich Teatraliów na facebookowym profilu MCK. - Wiemy, że obrady były bardzo burzliwe i do końca ważyły się losy laureatów. Ale tak to już jest z konkursami, że ktoś wygrywa, a ktoś inny musi jeszcze popracować na ten najwyższy sukces. Za wszystkich, którzy czują może lekki niedosyt, trzymamy kciuki, żeby się nie poddawali i realizowali teatralne marzenia.