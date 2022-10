Tomaszowskie morsy rozpoczęły nowy sezon. Za nimi pierwsza kąpiel w Pilicy [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 30 października, na plaży na Przystani w Tomaszowie Maz. sekcja morsów działająca przy KS Amber zainaugurowała nowy sezon zimnych kąpieli. Choć póki co pogoda i temperatura wody raczej letnia niż zimowa, to chętnych na pierwszą wspólną kąpiel na brakowało. Po kilkuminutowej rozgrzewce i wspólnym zdjęciu, kilkudziesięciu morsów weszło do Pilicy, by po raz pierwszym w tym sezonie się wykąpać. Otwarcie sezonu zakończyło wspólne ognisko, podczas którego m.in. omawiano plany na nowy sezon zimowy. Gościnnie do Tomaszowa na wspólną kąpiel przyjechały morsy z Opoczna i Skierniewic. Nie brakowało ciekawych strojów i dobrej zabawy...