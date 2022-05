Tomaszowski Marsz Żołnierzy Wyklętych po raz pierwszy odbędzie się w centrum miasta

I Tomaszowski Marsz Żołnierzy Wyklętych w PCAS-ie

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim organizuje I Tomaszowski Marsz Żołnierzy Wyklętych. Marsz odbędzie się w środę, 25 maja, czyli w 72. rocznicę śmierci Pileckiego.

Przez głównymi uroczystościami odbędzie się wykład dr Aleksandry Rybińskiej-Bieleckiej z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, która przybliży sylwetkę Witolda Pileckiego, jego życie, dokonania i wkład w historię naszego kraju. Wyświetlony zostanie też krótki film pt. „Upiór” opowiadający o Stanisławie Jaworskim ps. „Upiór”, żołnierzu wyklętym związanym z Tomaszowem, który przygotowała sekcja filmowa placówki.

Z kolei pod tablicą upamiętniającą płk. Witolda Pileckiego delegacje instytucji i organizacji złożą kwiaty, po czym wyruszą w marszu do Kaplicy Pamięci Narodowej w Kościele NMP Królowej Polski przy ul. Słowackiego.

- Bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu - zaprasza Dorota Ignasiak, dyrektor tomaszowskiego PCAS. - Majowe rocznice związane z płk. Witoldem Pileckim są dla nas szczególnie ważne. Chcemy pokazać, że jesteśmy dumni ze swojego patrona, ale też przekazywać wartości, które wyznawał i za które oddał życie, jak Bóg, honor, Ojczyzna. Dziś Żołnierze Wyklęci mają już swoje święto państwowe, przypadające na 1 marca, ale każda okazja jest dobra, by przypominać i edukować, że dla nas wszystkich Ojczyzna i jej wolność, a także niezłomność, odwaga i gotowość do wielkich poświęceń są ważne - dodaje.