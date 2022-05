Tomaszowscy olimpijczycy z wizytą w Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie [ZDJĘCIA]

Przedszkole nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim gościło znanych polskich panczenistów - najmłodszą polską olimpijkę z 2018 roku, Karolinę Bosiek oraz olimpijczyka z tegorocznych igrzysk w Pekinie, Damiana Żurka.

Sportowcy opowiedzieli dzieciom o swojej pasji, jaką jest łyżwiarstwo szybkie. Zaprezentowali rożne ćwiczenia sportowe. Dzieci m.in. poznały pozycję startową do biegu. Goście przypomnieli również, jak należy się właściwie odżywiać, żeby być sprawnym, zdrowym i zachęcali do spędzania wolnego czasu w formie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Odbyły się również wspólne ćwiczenia i zabawy muzyczno - ruchowe. Dzieci zafascynowane były oglądaniem łyżew i przymierzaniem stroju sportowego – kombinezonu do jazdy szybkiej na lodzie.

Przedszkolaki podziękowali olimpijczykom za wizytę wręczając wykonany na zajęciach plakat i laurki, życzyły też naszym olimpijczykom wielu dalszych sukcesów.