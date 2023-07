Tomaszowianie na mapach Google Street View. Pojazdy Google znów robią zdjęcia! W których miastach się pojawią? LISTA 2023

Tomaszów i jego mieszkańcy na mapach Google Street View. Zobacz, może też jesteś na zdjęciach!

Razem z miejskimi panoramami pojazdy Google uwieczniają na zdjęciach spacerowiczów, rowerzystów, robotników, osoby dyskutujące na chodniku, czekające na autobus, kierowców aut, czy nawet mieszkańców znajdujących się na swoich podwórzach. Słowem - Google dokumentuje miejską codzienność. Jesteś ciekaw, czy zostałeś „przyłapany” gdzieś na ulicach Tomaszowa Mazowieckiego? A może ktoś z Twoich znajomych lub bliskich? Wejdź do galerii zdjęć i przekonaj się! Znajdziesz tam kadry z centrum, ale i z różnych innych zakamarków miasta.

Google zapewnia, że podejmuje wiele działań, by chronić prywatność osób pojawiających się na zdjęciach Street View.

"Stworzyliśmy zaawansowaną technologię zamazywania twarzy i tablic rejestracyjnych, której używamy przy przetwarzaniu wszystkich zdjęć publikowanych przez nas w Street View. Jeśli zobaczysz, że Twoja twarz lub tablica rejestracyjna nie jest wystarczająco zamazana, lub jeśli chcesz, byśmy zamazali cały Twój dom lub samochód albo całą Twoją postać na zdjęciu, prześlij prośbę za pomocą narzędzia do zgłaszania problemów" - informuje Google.

Tomaszów Mazowiecki na zdjęciach Google Street View

Google robi jednak nowe zdjęcia. W których miejscowościach do listopada 2023 r. będzie można spotkać samochody Google? Listę miast znajdziecie poniżej.

Street View to jedna z najpopularniejszych funkcji Map Google. To dzięki niej możecie wirtualnie podróżować po świecie, oglądając miejsca na zdjęciach panoramicznych (prawie cała sfera). To widoki z poziomu ulicy. Funkcja ta jest dostępna od 25 maja 2007 r. i początkowo obejmowała tylko pięć amerykańskich miast. Teraz Street View obejmuje cały świat.

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po mieście! Zobaczcie, jak prezentował się Tomaszów w 2019 i 2021 roku!