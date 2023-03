Targi Edukacji i Pracy w Tomaszowie. W hali ZSP3 (samochodówki) dziesiątki wystawców i tłumy odwiedzających. ZDJĘCIA

- Targi są adresowane w głównej mierze do uczniów szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego, choć muszę powiedzieć, że mamy również gości spoza powiatu, co nas bardzo cieszy - mówi nam Katarzyna Banaszczak, dyrektor ZSP nr 3 w Tomaszowie Maz. - Naszym celem jest zaproszenie nie tylko młodzieży, ale także rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych po to, aby mogli uzyskać jak najpełniejszą ofertę tego, co proponujemy na najbliższy rok szkolny i to nie tylko my jako szkoła samochodowa, ale wszystkie szkoły. Adresatami targów były także osoby bezrobotne, które mogły zapoznać się z ofertami pracy wystawców.