Święto Niepodległości w Tomaszowie i okolicy. Sprawdź przegląd wydarzeń na długi weekend!

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej zaprasza na monodram pt. „Bringe Glück” w wykonaniu Filipa Owczarka, na motywach opowiadania Bohumila Hrabala pt. „Pociągi pod specjalnym nadzorem”. Spektakl odbędzie się we wtorek, 8 listopada, o godz. 9 w PCAS przy ul. Farbiarskiej. Wstęp darmowy.

Główne obchody rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się 11 listopada od mszy św. o godz. 9.30 w kościele NMP Królowej Polski przy ul. Słowackiego. Miejsce: Kościół NMP Królowej Polski ul. Słowackiego. Dalszy program uroczystości:

10.25 - Złożenie kwiatów pod Tablicą Marszałka J. Piłsudskiego w Kaplicy Pamięci Narodowej oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza na dziedzińcu Kościoła

10.30 – Przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników na plac Kościuszki

10.45 - Wprowadzenie pododdziałów na pl. Kościuszki

11:00-12.00 - Uroczystości na placu Kościuszki

- przybycie zaproszonych gości

- wprowadzenie wojskowej asysty honorowej

- Przybycie Dowódcy 25 BKPow – złożenie meldunku przez Szefa Sztabu BKPow

- Podniesienie Flagi RP na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego

- Przywitanie zaproszonych gości

- Odczytanie rozkazów i decyzji o mianowaniach i wyróżnieniach

- Wystąpienie do wręczenia wyróżnień

- Przemówienia okolicznościowe

- Odczytanie „Niepodległościowego Apelu Pamięci" i salwa honorowa

- Przegrupowanie pododdziałów do defilady

12.10 – Defilada wojskowa

12.15 – Przemarsz uczestników pod Pomnik Legionistów Piłsudskiego

- wprowadzenie Ognia Niepodległości

- składanie kwiatów

- Odegranie " Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego"

O godz. 13 po zakończeniu uroczystości z pl. Kościuszki wystartuje 17. Bieg Niepodległości. Bieg ma charakter rekreacyjny, do pokonania będzie trasa o długości ok. 1500 m.