Spacer szlakiem murali w Tomaszowie już w najbliższą sobotę

Murale, których szlakiem odbędzie się spacer, powstały w lipcu i sierpniu br. w ramach realizowanego przez MCK projektu „FotoGraffia”. Do ich stworzenia posłużyły zdjęcia z rodzinnych archiwów tomaszowian, często unikatowe i nigdzie wcześniej nie pokazywane publicznie. Z każdym wiążą się też różne historie, którymi z organizatorami podzielili się właściciele fotografii. Teraz będą je mogli poznać również uczestnicy spaceru, który poprowadzi dr Justyna Biernat z Fundacji Pasaże Pamięci, partnera projektu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim przy pl. Kościuszki 18 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 lub telefonicznie pod numerem 44 712-23-69) do 6 października lub do wyczerpania limitu miejsc.