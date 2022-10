Śmiertelny wypadek w Wygodzie koło Tomaszowa Maz. Młoda kobieta wymusiła pierwszeństwo i zginęła na miejscu

W sobotę, 29 października około godz. 1 w nocy do tragicznego wypadku doszło w Wygodzie (gmina Ujazd) w powiecie tomaszowskim.

Na drodze do Będkowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, jeden z nich na skutek zderzenia dachował. Jak wstępnie ustalili policjanci, około godz. 1.30, 21-letnia mieszkanka Koluszek, na skrzyżowaniu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 22-latkowi, doprowadzając do zderzenia samochodów. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 21-latka kierująca oplem, a jego 3 pasażerki oraz kierowca volkswagena trafili na badania do szpitala.