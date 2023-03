Śmiertelny wypadek w Rękawcu. W szpitalu zmarł potrącony przez samochód rowerzysta

Śmiertelny wypadek w Rękawcu

Pomimo wysiłków lekarzy w szpitalu zmarł 45-letni rowerzysta, który został potrącony przez samochód osobowy w Rękawcu koło Tomaszowa Mazowieckiego.

Do wypadku doszło w poniedziałek, 6 marca, około godziny 7 rano w Rękawcu w gminie Budziszewice. Jak ustalili tomaszowscy policjanci, 19-letni kierowca seata jadąc w kierunku Lubochni, stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym z przeciwka 45-letnim rowerzystą. Samochód tyłem uderzył jeszcze w ogrodzenie przydrożnej posesji. Ciężko ranny rowerzysta trafił do szpitala, lekarze walczyli o jego życie, ale niestety zmarł. Kierowcy nic się nie stało, był trzeźwy.

Tomaszowska policja pod nadzorem prokuratury bada przyczyny tragedii, wiadomo, że w chwili wypadku na drodze panowały trudne warunki, padał śnieg, a temperatura była ujemna. Seat nie miał natomiast ważnych badań technicznych.