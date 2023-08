Śmiertelny wypadek w Osiedlu Niewiadów. Jedna osoba nie żyje, dwie inne ranne. ZDJĘCIA

Śmiertelny wypadek w Osiedlu Niewiadów. Jedna osoba nie żyje, dwie inne ranne

- Przed godziną 22:00 zostaliśmy zadysponowani dwoma zastępami do wypadku drogowego w miejscowości Osiedle Niewiadów. Na miejscu trudna sytuacja - dwie osoby zakleszczone w pojazdach oraz jedna wydobyta z pojazdu przez świadków i ratowników bez czynności życiowych - relacjonują strażacy z OSP Ujazd.

Strażacy musieli użyć nożyc hydraulicznych, by rozciąć karoserię i wydobyć z samochodów dwie poszkodowane osoby. Rannych przekazano pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. Zostały one karetkami przewiezione do szpitala. Na miejscu prowadzono natomiast resuscytację osoby wyciągniętej wcześniej z pojazdu przez świadków wypadku. Niestety, reanimacja nie przyniosła rezultatu. Jedna osoba zmarła na miejscu.

Do wypadku, poza policją, zadysponowano jednostki OSP z Ujazdu i Przesiadłowa oraz JRG z Tomaszowa Mazowieckiego i trzy zespoły ratownictwa medycznego.