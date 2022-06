Setki turystów w Spale. Tak wyglądała inauguracja połączeń kolejowych ŁKA z Łodzi do Spały [ZDJĘCIA, FILM]

Setki turystów z regionu łódzkiego przyjechało w sobotę, 25 czerwca, do malowniczej Spały pod Tomaszowem Mazowieckim. Okazją do wycieczki był inauguracyjny przejazd nowymi hybrydami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i piknik nad Pilicą. Tym samym, po ponad 30 latach wznowiono regularne kursy pasażerskie na linii kolejowej z Łodzi Fabrycznej przez Tomaszów Mazowiecki do Spały. Malownicza miejscowość położona nad rzeką Pilicą na stałe zagościła w weekendowym rozkładzie jazdy ŁKA, co najmniej do końca 2022 roku.

Zainteresowanie pierwszym kursem ŁKA do Spały przerosło oczekiwania organizatorów. Bilety na przejazd w sobotę, 25 czerwca, wykupiło ok. 600 turystów, w tym rowerzystów.

- To świetny pomysł - chwalili przywrócenie połączeń kolejowych do Spały Piotr i Jakub z Łodzi. - W Spale jesteśmy kolejny raz, jesienią na pewno wpadniemy na grzybobranie.

Pierwsi pasażerowie, którzy w sobotnie przedpołudnie przyjechali m.in. z Łodzi i Tomaszowa Maz., ze stacji kolejowej przemaszerowali przy akompaniamencie Orkiestry Kolejowej ze Zduńskiej Woli na spalską przystań nad Pilicą, gdzie przez cały dzień odbywał się piknik rodzinny. Tam przygotowano dla nich wiele atrakcji. Na błoniach stanęły stoiska wystawców z całego regionu, lokalnych stowarzyszeń, leśników, czy straży pożarnej, odbył się również kiermasz rękodzieła. O atrakcje dla dzieci i młodzieży zadbało m.in. Powiatowe Centrum Animacji Społecznej z Tomaszowa. Atrakcją był również tort przygotowany przez kucharzy z Hotelu Mościcki z okazji inauguracji kursów kolejowych do Spały.