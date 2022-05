Ścieżki rowerowe do 35 km od Tomaszowa Mazowieckiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Rowerem w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Tomaszowa Mazowieckiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 14 maja w Tomaszowie Mazowieckim ma być 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 15 maja w Tomaszowie Mazowieckim ma być 22°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,96 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 1 160 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 392 m

Trasę dla rowerzystów z Tomaszowa Mazowieckiego poleca Ulixes

Miła, niespieszna wycieczka z kilkoma atrakcjami. Leśne ścieżki częściowo piaszczyste, a więc powolna jazda. Powrót asfaltami, bo było już późno.

Spotkaliśmy małą sarnę i lisa u kogoś na podwórku.

