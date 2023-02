Rysunek "Antoni na łożu śmierci" można już oglądać w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim [ZDJĘCIA]

Na rysunku „Antoni na łożu śmierci”, w dolnej części, ołówkiem zapisane są informacje o dokładnej dacie śmierci Antoniego hr. Ostrowskiego ("Zmarł o wpół do dziesiątej rano 4 XII 1845 r."). Antoni hr. Ostrowski zmarł we Francji, w posiadłość Les Maderes w pobliżu Tours nad Loarą.

Cenny eksponat znajdował się pośród licznych materiałów przekazanych przez Jana Piotra Dekowskiego - wieloletniego kierownika i pracownika muzeum, etnografa, społecznika, do zbiorów muzealnych w Opocznie. Stamtąd w latach 90. XX w. cały zbiór dokumentów dotyczących rodziny Ostrowskich przekazany został do tomaszowskiego muzeum.

Aby rysunek można było wystawić do oglądania, konieczna była jego renowacja. W Pracowni Konserwacji Zabytków wykonano następujące prace konserwatorskie: oczyszczanie mechaniczne, badania pH papieru, wprowadzenie środków chemicznych zapobiegających korozji atramentowej, podklejanie przedarć, uzupełnienie ubytków, odkwaszanie, dublaż na nowe podłoże, prostowanie i suszenie i scalanie kolorystyczne. Wykonano passe-partout, typ wiedeński i oprawiono obiekt w ramę z filtrem UV.

Rysunek w oryginale będzie można oglądać do 15 maja (do Nocy Muzeów). Jest prezentowany w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, w gabinecie hr. Ostrowskiego (sala wystawowa na I piętrze). Można go podziwiać w godzinach otwarcia Muzeum.