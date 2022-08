Ruszył nabór wolontariuszy do 6.edycji Love Polish Jazz Festival w Tomaszowie Dag

Trwają intensywne przygotowania do 6. edycji Love Polish Jazz Festival, która we wrześniu odbędzie się w Tomaszowie Mazowieckim. Miejskie Centrum Kultury poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą w organizacji festiwalu. - Pracy nie zabraknie, a każda dodatkowa para rąk jest na wagę złota - zaprasza do udziału tomaszowski emcek.