Rusza nabór do miejskiego żłobka w Tomaszowie. Za co można zdobyć punkty? Sprawdź ważne terminy!

Rekrutacja do Samorządowego Żłobka nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęła się w tym roku w poniedziałek, 9 maja. Już dostępne są karty zgłoszeń dla dzieci aplikujących do miejskiego żłobka oraz deklaracje kontynuacji dla dzieci już do żłobka uczęszczających.

Karty zgłoszeń oraz deklaracja kontynuacji dostępne są na stronie internetowej www.tomaszow-maz.pl (zakładka Strefa Mieszkańca – Rekrutacja ŻŁOBEK). Karty oraz deklaracja kontynuacji będą przyjmowane od 16 maja od godz. 8.00 do 27 maja do godz. 16.00 drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] Następnie należy dostarczyć załączniki w wersji papierowej do siedziby żłobka.

Liczy się data wpłynięcia zgłoszenia drogą elektroniczną (karta zgłoszenia lub deklaracja kontynuacji).

Komisja rekrutacyjna zbierze się na początku czerwca, a listy dzieci zakwalifikowanych powinny zostać wywieszone 10 czerwca, potem będzie jeszcze czas na odwołanie.

O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje liczba punktów za dodatkowe kryteria do stosowania w postępowaniu rekrutacyjnym, a w przypadku równej ilości punktów, kolejność złożenia drogą elektroniczną „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” lub „Deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w żłobku”. Pierwszeństwo w ustalaniu punktacji mają rodzice dzieci składających „Deklarację kontynuacji pobytu dziecka w żłobku”.