Rusza budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Maz. Pierwsze łopaty już wbite w ziemię [ZDJĘCIA]

Przetarg ogłoszony przez starostwo wygrała firma "Zawisza" z Radomia, która zaoferowała 10,2 mln zł. 4 mln na inwestycję pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin wykonania inwestycji to 16 miesięcy, co oznacza, że jeśli nie będzie żadnych opóźnień, uczniowie "Żeromskiego" z nowej hali będą mogli korzystać od września 2023 roku.

We wtorek, 17 maja 2022 roku, w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy, Firmie „Zawisza” pod budowę nowej hali sportowej. II LO to ostatnia szkoła ponadpodstawowa w mieście, której hala sportowa jest tak mała, że młodzież ucząca się w szkole nie mieści się w niej ani na lekcjach W-F, ani podczas matur czy wydarzeń kulturalnych.

Jaki obiekt powstanie przy II LO?

Nowa hala powstanie w miejscu istniejącej, ale znacznie mniejszej sali sportowej, która zostanie wyburzona. Jak zakłada projekt, obiekt będzie spełniał kryteria wymagane nawet do organizacji meczów mistrzowskich i PlusLigi. Zaplanowano duże boisko, na którym znajdą się boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Wokół powstanie zaplecze szatniowo-gospodarcze, pokój dla trenerów, a także mniejsza sala do aerobiku i siłownia. Hala zostanie połączona ze szkołą łącznikiem, będzie miała również trzy odrębne wyjścia. Co ważne, będzie klimatyzowana. Teren wokół zostanie zagospodarowany.