Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty w Tomaszowie. Na początek j. polski. Tak egzamin wyglądał w Szkole Podstawowej nr 1 [ZDJĘCIA]

Łącznie w całym województwie łódzkim egzamin ósmoklasisty pisze w 2022 roku ponad 30 tys. uczniów. To znacznie więcej niż w latach poprzednich, ponieważ szkołę podstawową kończą dzieci, które poszły do szkoły jako siedmiolatki, a także połowa rocznika sześciolatków z 2008 roku.

W szkołach podstawowych należących do miasta udział w egzaminie zadeklarowało 770 tomaszowskich uczniów, wśród nich 14 uczniów ukraińskich. Kilkudziesięciu uczniów zdaje też egzamin w szkołach katolickich i szkole Tomek. Wśród tomaszowskich szkół najwięcej uczniów przystąpiło do egzaminu w Szkole Podstawowej nr 1, to sześć ósmych klas, w sumie ponad 140 uczniów. Tuż przed otwarciem arkuszy egzaminacyjnych powodzenia życzyła im Ewa Służewska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1.

Na początek uczniowie zmierzyli się z językiem polskim, na jego napisanie mają 120 minut (osoby z orzeczeniami mają wydłużony czas). W kolejnych dniach czeka na nich matematyka i wybrany język obcy, zwykle jest to angielski. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale egzaminu nie można nie zdać. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 1 lipca, a liczba zdobytych punktów jest brana pod uwagę w naborze do szkół średnich.