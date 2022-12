Rowerem do 35 km od Tomaszowa Mazowieckiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Ścieżki rowerowe z Tomaszowa Mazowieckiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Tomaszowa Mazowieckiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwaty i krajobrazy Spalskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,78 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 2 944 m

Suma zjazdów: 2 918 m

Trasę rowerową mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego poleca Irki2

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,96 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 1 160 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 392 m