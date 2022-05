Rowerem dla klimatu - rajd rowerowy i piknik ekologiczny dla dzieci w Tomaszowie już w najbliższy piątek

"Rodzice dla klimatu" zapraszają do udziału w peletonie rowerowym z Bełchatowa do Warszawy przez Nowy Janów, Piotrków Trybunalski, Zalew Sulejowski, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Żyrardów i Nadarzyn, do udziału w wydarzeniach towarzyszących oraz do wspólnego działania na rzecz klimatu, czystego powietrza, ochrony przyrody oraz sprawiedliwej transformacji. W dniach 25.05. - 29.05.2022 każdy może przyłączyć się do wydarzeń na trasie przejazdu peletonu głównego i pokazać, że klimat to nasza wspólna sprawa.

Jeden z przystanków rajdu zaplanowano w Tomaszowie, w piątek, 27 maja, w Parku Bulwary. W godzinach 11-13 odbędzie się piknik ekologiczny z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. W planie zabawy bez prądu, kredą po betonie, beton kontra drzewa, eko-zgadywanki i konkursy dla dzieci oraz ROZMOWY na temat parków narodowych, które w Polsce nie powstają, choć powinny. Tego dnia w miejskim parku Bulwary wolontariusze i wolontariuszki poprzez zabawę będą uczyć najmłodszych o tym jak chronić przyrodę i oszczędzać zasoby Ziemi. W konkursach będzie można wygrać nagrody, tj. książki edukacyjne dla dzieci oraz upominki (bez plastiku!). Przedmiotem dyskusji będzie natomiast sprawa utworzenia Turnickiego Parku Narodowego . Piknik adresowany jest do przedszkolaków, dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, a także do rodziców, seniorów oraz do mieszkańców i mieszkanek Tomaszowa, którzy chcieliby wspólnie z ekipą rowerową ruszyć w dalszą trasę.