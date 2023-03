Rosi i inne skarby z Pilicy bohaterami "Tomaszowskich gawęd" MCK w Galerii Arkady - ZDJĘCIA

Rosi i inne skarby z Pilicy bohaterami "Tomaszowskich gawęd" MCK w Galerii Arkady

Koordynator projektu Tadeusz Lubicki rozpoczął od krótkiego suplementu do poprzedniego spotkania o ludziach kultury, podczas którego gościnnie wystąpiła również Lidia Maria Krüger z utworem "Tomaszów nasz to piękne miasto nad Pilicą". Następnie do militarnej tematyki gawęd wprowadził przybyłych historyk Zbigniew Cichawa, opowiadając o walkach stoczonych nad Pilicą w 1945 r.

W trakcie wtorkowych rozmów poruszany był temat pojazdów pancernych oraz militariów wydobytych spod dna Pilicy w naszej okolicy. Mieliśmy również okazję obejrzeć filmik z wydobycia niemieckiego opancerzonego transportera "Rosi" nagrany w 1996 r.