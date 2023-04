Rocznica katastrofy smoleńskiej w Spale i sztafeta pamięci gen. Buka. Wandzie Buk towarzyszył minister Janusz Cieszyński. Zobaczcie zdjęcia

Sygnał do startu dał Mariusz Buk, syn generała Buka, a symboliczną pałeczkę przyjacielowi rodziny Antoniemu Smolarkowi, który brał udział w sztafecie już po raz 13. wręczyła córka generała Elżbieta Buk. Przed biegaczami ponad 400 km biegu.

- To naprawdę łapie za serce, bo to już 13 lat od katastrofy, a dalej te uroczystości są tak pielęgnowane. Mnie to wzrusza, miałam łzy w oczach - przyznaje Elżbieta Buk.