Remont basenu w Niewiadowie zbliża się ku końcowi. Zobaczcie, jak zmieniło się to miejsce [ZDJĘCIA]

Budowa basenu w Niewiadowie na finiszu

Niedługo do użytku oddana zostanie nowa atrakcja w naszym regionie. W Niewiadowie, na miejscu starego basenu, powstaje nowy kompleks basenów. Stanął już między innymi plac zabaw dla dzieci, a teraz wykonawca szykuje się do pierwszych prób napełniania wodą zbiorników.

- Kończymy montować specjalne folie i zabezpieczenia, niedługo będziemy rozpoczynać próbne napełnianie niecek i zbiorników - poinformował Urząd Gminy w Ujeździe.

Prace przy przebudowie obiektu w Niewiadowie ruszyły na przełomie 2020 i 2021 roku, a wykonawcą jest firma z Warszawy Zab-Bud, która w przetargu zaoferowała 25,7 mln zł.

W miejscu starego, nie nadającego się do użytku basenu powstał praktycznie nowy obiekt, wykonany w nowoczesnej, przyjaznej środowisku i użytkownikom technologii. Na jego terenie znajdzie się basen sportowy, rekreacyjny, plaża, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw, park dla dzieci, restauracja, boisko do piłki siatkowej, boisko do gry w bule, tężnie solankowe i dodatkowy zbiornik wodny z roślinami.