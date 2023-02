Przyszliśmy tu na ostatki, czyli ostatkowe zwyczaje w Wiadernie koło Tomaszowa Maz. [ZDJĘCIA]

XIV Powiatowe Ostatki w gminie Rokiciny odbędą się dzisiaj, 21 lutego 2023 roku, o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach. W programie m. in. prezentacje konkursowe tomaszowskich gmin i zabawa ostatkowa.

W całym regionie trwają ostatki, czyli ostatnie dni karnawału. Jednym z tomaszowskich obyczajów związanych z ostatkami są przebierańcy, którzy odwiedzają domy ze śpiewem na ustach. Nie inaczej było we wtorkowe przedpołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiadernie w gminie Tomaszów, gdzie pojawili się przebierańcy.

Ostatki, zapusty (lud. mięsopust, śląs. kozelek, odpowiednik prawosławnej maslenicy) – słowo to oznacza ostatnie dni karnawału zaczynające się w tłusty czwartek, a kończące się zawsze we wtorek, zwany w Polsce „śledzikiem” (w Wielkopolsce jest to tzw. „podkoziołek”). Następny dzień – Środa Popielcowa – oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. Obydwa święta są świętami ruchomymi. W ostatki urządza się ostatnie huczne zabawy, bale przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości.