Przystań nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim. Tak wyglądała na starych fotografiach [STARE ZDJĘCIA] Andrzej Kobalczyk, wola

Przystań zawsze była jednym ulubionych miejsc wypoczynku tomaszowian. W ciągu ostatnich lat ośrodek zmienił się nie do poznania. Dzięki zdjęciom z archiwum Andrzeja Kobalczyka możemy przypomnieć sobie, jak miejsce to wyglądało od czasów przedwojennych do czasów PRL.