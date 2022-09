Przybywa bezrobotnych w Tomaszowie Maz. Zwolnienia grupowe w dużym zakładzie w powiecie

Zwolnienia grupowe zgłosiła obecnie do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim jedna firma, jest w trakcie ich przeprowadzania. To firma "Nowe Koronki", szerzej znana jako zakład przemysłu drzewnego w Konewce koło Spały. Firma zgłosiła zamiar zwolnienia 89 pracowników, co niestety w praktyce oznacza całkowitą likwidację firmy, która m.in. od lat produkuje krzesła dla sieci IKEA. Do końca sierpnia wypowiedzenia otrzymało już 66 pracowników.

- Czekamy na kolejną informację od przedstawicieli firmy pod koniec września. Wiemy, że pojawiła się nadzieja na przejęcie zakładu przez inną firmę, wówczas będzie szansa na przejęcie również zatrudnionych pracowników. Jeśli tak się nie stanie, przygotowujemy się do objęcia zwalnianych opieką - mówi Tomasz Wawro, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz.

Zakład z Konewki to na chwilę obecną jedyna firma, która zgłosiła zwolnienia grupowe do PUP w Tomaszowie. Ze względu na trudną sytuację, która zapanowała choćby na rynku nieruchomości, może się okazać, że jesień i zima nie będzie łaskawa dla innych pracodawców w Tomaszowie i okolicy.