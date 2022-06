Przez całe lato będzie działać strzeżone kąpielisko nad Pilicą na Przystani w Tomaszowie

Już w piątek, 17 czerwca, rusza strzeżone kąpielisko nad Pilicą na Przystani w Tomaszowie. Zostanie ono uruchomione po kilku latach przerwy spowodowanej najpierw rewitalizacją Przystani, a potem pandemią. Dobra wiadomość jest taka, że ratownicy WOPR będą pilnować bezpieczeństwa codziennie do 31 sierpnia, w godzinach 10-18, o ile oczywiście na kąpiele pozwoli jakość wody. Stan wody będzie badany przez pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tomaszowie Maz.

Zabezpieczeniem kąpieliska zajmie się WOPR w Tomaszowie, który złożył najniższą ofertę w konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta. Oprócz tej oferty wpłynęły dwie inne: ze Zduńskiej Woli i Skierniewic, ale były wyższe niż oferta tomaszowska. Koszt zabezpieczenia kąpieliska w sezonie to blisko 120 tys. zł. Bezpieczeństwa codziennie będzie pilnowało dwóch doświadczonych ratowników, wspomaganych przez młodszych ratowników.

Przypomnijmy, że będzie to jedyne strzeżone kąpielisko na terenie Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego. Od lat nie ma żadnego bezpiecznego miejsca do kąpieli nad Zalewem Sulejowskim. Nie jest w nim również badana jakość wody. W zalewie kąpiemy się na własną odpowiedzialność. Oczywiście na wodach zalewu pełnią patrole zarówno policji, jak i ratowników WOPR, ale czas przypłynięcia na ratunek może być dłuższy, niż w przypadku ratownika, który siedzi na brzegu kąpieliska. Numer alarmowy nad wodą to 601 100 100.