Przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.03.2023

Do wypadku na ulicach Tomaszowa Mazowieckiego doszło w poniedziałek po godz. 15 (27.03.2023). Na skrzyżowaniu Berka Joselewicza i Piekarskiej toyota zderzyła się z fordem.

Wiosna trwa, a z każdym kolejnym dniem w naszych głowach rodzą się pomysły na ciekawe wycieczki. Jeśli nie chcecie pokonywać tysięcy kilometrów, by zwiedzić nowe lokalizacje, prezentujemy wam 7 niesamowitych miejsc blisko Polski – są idealne na weekend i majówkę. Wśród nich krystaliczne jeziora, majestatyczne klify czy wiekowe zabytki.

Marta Kubacka i Dawid Kubacki to bardzo tajemnicza para, o której stało się głośno w momencie rezygnacji skoczka z Raw Air. Okazało się, że sportowiec przerwał zawody, bo jego żona trafiła do szpitala. Zobacz, jak się poznali, zakochali oraz kiedy wzięli ślub. Oto historia miłości Dawida i Marty.

Wiadomo już, kiedy odbędzie się kwalifikacja wojskowa w województwie łódzkim. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński opublikował obwieszczenie. Zobacz kto podlega kwalifikacji wojskowej i jakie są jej terminy w powiatach w regionie łódzkim.

Mały piesek zakleszczył się w zderzaku samochodu po kolizji, do której doszło na drodze we wsi Soczówki w gminie Żarnów. Strażacy OSP uratowali go przy pomocy nożyc hydraulicznych.